Mağusa'da uyuşturucu, İskele'de hırsızlık

Mağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından dün K.Ş.’nin (K-62) evinde yapılan aramada 60 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve U.Ö.’nün (E-30) aracında yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan T.Ç. (K-22) ve M.Ö. (E-37) tutuklandı.

PERSONEL MARKETTEN ET ÇALMAKTAN TUTUKLANDI

Öte yandan İskele’de faaliyet gösteren Ünimar isimli marketin kasap reyonunda çalışan Ü.U.’nun (E-35) 1 Mart’ta kasap reyonundan aldığı kuzu et şiş ve köfteyi, daha düşük rakamlı et fiyat barkoduyla değiştirip kasaya ödeme yaparak çaldığı tespit edildi.