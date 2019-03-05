Mağusa'da uyuşturucu, İskele'de hırsızlık
Mağusa’da, dün K.Ş.’nin (K-62) evinde yapılan aramada 60 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ve U.Ö.’nün (E-30) aracında yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulundu. İskele'de ise bir markette hırsızlık meydana geldi.
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Mağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından dün K.Ş.’nin (K-62) evinde yapılan aramada 60 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve U.Ö.’nün (E-30) aracında yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan T.Ç. (K-22) ve M.Ö. (E-37) tutuklandı.
PERSONEL MARKETTEN ET ÇALMAKTAN TUTUKLANDI
Öte yandan İskele’de faaliyet gösteren Ünimar isimli marketin kasap reyonunda çalışan Ü.U.’nun (E-35) 1 Mart’ta kasap reyonundan aldığı kuzu et şiş ve köfteyi, daha düşük rakamlı et fiyat barkoduyla değiştirip kasaya ödeme yaparak çaldığı tespit edildi.
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Etiketler : polis, uyuşturucu, hırsızlık
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