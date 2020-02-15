Mağusa'da uyuşturucu, 1 tutuklu

Mağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından J.J.D.G.’nin (E-23) kaldığı yurt odasında yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olay sonrası uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye el konulurken, bahse konu şahıs tutuklandı.

GİRNE’DE HIRSIZLIK, 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, Girne’de önceki gece Ester Arıca’ya ait dairenin balkon kapısından içeriye girip bir gitar ve kot ceket çalınması olayında zanlı olarak görülen M.A.S.B.M.(E-22), S.A.A.S.A.(E-21) ve I.E.M.(E-20) tutuklandı.

BOSTANCI’DA ARI KOVANI ÇALIP SAHTEKARLIKLA PARA TEMİN EDEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Bostancı’da derevasyon bölgesinde Semih Hamdi’ye ait iki arı kovanı, içerilerinde bulunan 9 çerçeve arı ile birlikte çalındı.

8 ve 13 Şubat tarihlerinde meydana gelen olayın polisin bilgine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İ.U. (E-21) tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturmada İ.U’nun çalmış olduğu bir kovanı içerisindeki arılar ile birlikte başka bir şahsa 300 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi. Çalınan diğer kovan ise İ.U’nun saklamış olduğu yerde bulunarak emare olarak alındı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.