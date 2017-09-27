Mağusa'da trafik operasyonu yapıldı

Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün akşam 19.00-23.00 saatleri arasında asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kahvehane ve gece kulübünde yapılan kontrollerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde,, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu kontrol edilen 350 araçtan suç işlediği tespit edilen 104 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Araçlardan birinde yapılan aramada, “tecavüzkar alet” olan ahşap sopa bulundu., araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Güneşköy'de yangın

Güneşköy'de Zafer Tutkulu'ya ait narenciye bahçesinde henüz tespit edilemeyen sebepten çıkan yangında 9 selvi ağacı, 3 kelepçeli boru tamamen, 18 narenciye fidanı ise kısmen yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye tarafından söndürüldü.