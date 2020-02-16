Mağusa'da trafik kazası
Mağusa Salamis Hotel çemberinde az önce trafik kazası meydana geldi...
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Mağusa Salamis Hotel çemberinde az önce trafik kazası meydana geldi...
Salamis Çemberi'nde meydana gelen kazada araç sürücüsü kontrolünü kaybetti, PN 083 plakalı araç yoldan çıkarak takla attı.
Araçtan çıkarılan sürücü, Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün ağır yaralı olduğu öğrenildi.
Polis olay yerinde...
Ayrıntılar geliyor...
Foto: Sosyal medya
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