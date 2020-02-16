Lefkoşa8 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Mağusa'da trafik kazası
Mağusa'da trafik kazası

Mağusa'da trafik kazası

Mağusa Salamis Hotel çemberinde az önce trafik kazası meydana geldi...

A+A-

Mağusa Salamis Hotel çemberinde az önce trafik kazası meydana geldi... 

Salamis Çemberi'nde meydana gelen kazada araç sürücüsü  kontrolünü kaybetti, PN 083 plakalı araç yoldan çıkarak takla attı.

Araçtan çıkarılan sürücü, Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Sürücünün ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde...

Ayrıntılar geliyor...

Foto: Sosyal medya

Bu haber toplam 1862 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler