Mağusa’da “terör” operasyonu

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine bir apartman dairesine düzenledikleri operasyonda “yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar, YPG, YPJ ve PKK örgütlerini sembolize eden bayraklar, Abdullah Öcalan ile örgüte ait bazı militan resimleri ve KKTC’de yayınlanması ve tasarruf edilmesi yasak olan 1 adet kitap” ele geçirildi.

Mesele ile ilgili olarak M.G., R.D., H.H., M.A., C.Ş. ve M.C. isimli 6 kişi tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Yasa dışı cemiyeti savunma ve teşvik” ve “Yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar bulundurma” suçlamasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı M.G. ile “Yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar bulundurma” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı R.D., H.H., M.A., C.Ş. ve M.C. aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Bayraklar, resimler ve kitap bulundu...

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 24 Aralık tarihinde alınan bir bilgide KKTC’de çalışma izini ile bulunan TC uyruklu zanlı M.G. ile R.D.’ın ve yine KKTC’de turist olarak bulunan TC uyruklu zanlı H.H., M.A., C.Ş. ve M.C.’ın kalmakta oldukları Mirillo Apartmanı Kat 2 No 5 adresinde “Yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar bulunduğunun” öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine polis ekibince konu evde arama yapıldığını belirten Türe, salonda asılı vaziyette olan “Yasadışı Cemiyet YPG, YPJ ve PKK örgütlerini sembolize eden 2 adet bayrak, 2 adet çerçeve içerisinde ve 3 adet de karton üzerine yapıştırılmış Abdullah Öcalan ve YPG terör örgütüne ait bazı militan resimleri, yatak odasında bulunan dolap içerisinde KKTC’de yayınlanması ve tasarruf edilmesi yasak olan 1 adet Kürdistan Yurtsever Devrimci Gençlik Manifestosu isimli bandrolsüz kitap” bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis: “Terör örgütü sempatizanı olduklarını itiraf ettiler”

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, zanlı M.G., R.D., H.H., M.A., C.Ş. ve M.C.’ın ayni gün ileri işlem için Adli Şube Amirliğine getirildiğini söyledi. Zanlı M.G.’ün, mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini belirten Türe, zanlı M.G.’ün ifadesinde KKTC Bakanlar Kurulunca terör örgütü ilan edilmiş olan YPG ve YPJ terör örgütlerine sempati duyduğunu, konu evin kendisine ait olduğunu ve evde salonda asılı vaziyette tespit edilen YPG, YPJ ve PKK örgütlerini sembolize eden 2 adet bayrak, 2 adet çerçeve içerisinde ve 3 adet de karton üzerine yapıştırılmış bazı militan resimlerinin kendisine ait olduğunu kabul ettiğini açıkladı. Türe, zanlı R.D.’da gönüllü ifade vererek dolap içerisinde gizlenmiş vaziyette tespit edilen 1 adet Kürdistan Yurtsever Devrimci Gençlik Manifestosu isimli bandrolsüz kitabın kendisine ait olduğunu ve konu kitabı zanlı M.G.’den 20 TL karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini belirterek, zanlı R.D.’ın ifadesinde ayrıca zanlı M.G.’ün sayir zamanlar içerisinde YPG, YPJ ve PKK örgütlerinin Kürt halkının haklarını savunan, Kürt halkının özgürlüğü için mücadele eden örgütler olduğunu, bu örgütlerin burada yapılan eylemlerine destek vermeleri gerektiği yönünde konuşmalar yaptığını ifade ettiğini açıkladı. Aynı şekilde zanlı H.H., M.A., C.Ş. ve M.C.’ın da gönüllü ifade verdiklerini belirten Türe, evlerinde bulunan örgütlere ait olan emarelerin zanlı M.G. ile R.D.’a ait olduğunu, zanlı M.G.’ün kimi zamanlar içerisinde yasa dışı olan YPG ve YPJ örgütleri ve bu örgütlerin faaliyetleri hakkında konuşarak bu örgütleri savunduğu ve burada yapılan eylemlere katılmaları yönünde kendilerinden yardım istediğini ifade ettiklerini açıkladı.

Emarelerin KKTC’ye nasıl getirildiği araştırılıyor...

Polis Memuru Mahir Türe, zanlıların evlerinde bulunan emarelerin KKTC’ye nasıl getirildiğine yönelik soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, zanlıların tasarruflarında bulunan cep telefonları incelenmek üzere emare alındığını söyledi. Türe, ayrıca zanlıların KKTC’de bağlantılarının olduğuna inanıldığını ve bu konunun da araştırılması gerektiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Türe, tüm zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

3’er gün tutuklu kalacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi Yargıcı Seran Bensen, zanlı M.G., R.D., H.H., M.A., C.Ş. ve M.C.’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.