Mağusa'da şüpheli ölüm...

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa'da Çanakkale Göleti’nde bugün saat 17:00 raddelerinde bir erkek cesedi bulundu. Bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından çıplak şekilde bulunan siyahi erkek cesedinin DAÜ’de öğrenci olduğu öğrenilen Nijerya uyruklu 28 yaşındaki Kennedy Taomwabwa Dede olduğu tespit edildi.

Ayrıntılar yarın YENİDÜZEN'de...