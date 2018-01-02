Mağusa'da şok!

Mağusa'da dün öğlen saatlerinde meydana gelen adam olay şok etkisi yarattı. Mağusa'nın tanınmış iş insanlarından Zabitler Petrol’ün sahibi 52 yaşındaki Şevki Zabitler, abisi 57 yaşındaki Ulus Zabitler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Başta göğüs altı olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Şevki Zabitler ağır yaralandı. Şuuru açık şekilde Mağusa Devlet Hastanesine götürülen Şevki Zabitler ameliyata alınırken kardeşini öldürmeye teşebbüs eden Ulus Zabitler ise kayıplara karıştı.

Mal varlığı yüzünden husumetli oldukları iddia ediliyor...

Zabitler kardeşlerin arasında mal varlığı yüzünden anlaşmazlık olduğu ileri sürülüyor. Olay yerinde bulunan kamera kayıtlarına göre, Ulus Zabitler’in, dün saat 16:30 raddelerinde Zabitler Petrol isimli iş yerinin ofisinde bulunan kardeşi Şevki Zabitler’in yanına giderek tartışmaya başladılar. Ulus Zabitler tartışma sırasında kardeşi Şevki Zabitler’e tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile hem ofis içerisinde hem de ofis önünde kurşun yağdırarak öldürmeye teşebbüs etti. Vücudunun muhtelif yerlerine kurşun isabet eden Şevki Zabitler ağır yaralandı. Mağusa Devlet Hastanesine götürülen Şevki Zabitler ameliyata alınırken, kardeşini öldürmeye teşebbüs eden Ulus Zabitler ise kaçtı. Şevki Zabitler’in yapılan ameliyatının ardından Mağusa Devlet Hastanesi Cerrahi Servisinde müşahede altına alındığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı...

Şevki Zabitler’in vurulması ile ilgili olarak polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerine giden polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulunup tüm kamera kayıtlarını mercek altına alırken, Zabitler Petrol isimli iş yeri çalışanlarının ise ifadesine başvurdu. Polis, kardeşini öldürmeye teşebbüs eden Ulus Zabitler’i her yerde arıyor.