"Mağusa’da sevgi ve desteğimiz nehir gibi”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları ile üye ve gönüllülerden oluşan coşkulu bir kalabalık Mağusa'da Salamis Yolu olarak bilinen bölgede yürüyüş düzenledi. Milletvekili adaylarını tanıtıcı broşürler ile TDP Katılım Vizyonu Kitabı'nın da dağıtıldığı yürüyüşte, yurttaşlara ' Sen de katıl' çağrısı yapıldı.

Yurttaşların büyük destek verdiği, kimi yurttaşların ise bizzat korteje katılarak adaylarla eşlik ettiği yürüyüş boyunca şarkılar söylenip, sloganlar atıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yürüyüşün bitiş noktasında yaptığı konuşmada, TDP'ye gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür etti.

Son yıllarda sandığa yansıyan değişim iradesinin 7 Ocak'ta da süreceğinin net bir şekilde ortada olduğunu belirten Özyiğit, "Gittiğimiz, gezdiğimiz her yerde toplumun büyük çoğunluğu değişim iradesini açık bir şekilde oraya koymaktadır. TDP olarak Güçlü, Temiz, Özgür bir gelecek için yoldayız ve biz hazırız. Kıbrıs Türk Halkı'nın 7 Ocak'ta güçlü bir katılımla sandığa giderek cevabını vereceğine yürekten inanmaktayız" dedi.