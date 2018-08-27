Mağusa’da Rüya’s Cafe

Zekai Altan

Mağusa’da Lala Mustafa Paşa Camii meydanında dolaşıp durduk. Dostum Bülent Fevzioğlu ile beraber. Güzel bir restoran var mı diye. Meydan güzel. Geniş. Burada hep böyle küçük restorantlar, bistrolar ve cafeleri görmek isterdim. Benim için bir pek sürpriz olmadı. Bildiğimiz görüntüler. Dağınık ve meydan alanını tutmuş mekanlar masa ve sandalyelerini meydana dizmiş hizmet vermeye çalışıyorlar. Enerji yok. Hatta o güzelim meydanın enerjisini de örüntüyü de yok etmişler. Bir de dikkatimi çeken hatta beni son derece rahatsız eden bir durum vardır. Meydana sere serpe yayılmış masalar arasında yabancı uyruklu çalışan personel. Giyim kuşam da serbest. Ellerinde mönüler yoldan geçenleri çağırıyorlar. Son derece rahatsız edici bir görüntü. İşte bu güzelim meydana güzel şık bistrolar ve restorant cafeler ile çok şık giyinmiş a la carte üniformalı personel ne güzel yakışır. Ama yok. Bu bir kültür ve disiplin işidir. Meydanı kısaca dolaşırken bizi çağıran sokak çığırtkanlarından nasıl kurtulurum diye de hızlı hızlı yürümeye başladık. Az ileride dar sokak içerisinde bir mekana takıldık. Böyle kısaca bir göz attım. İşletmecisi veya sorumlusu Gaziantepli. Mönülere bir göz attım. İnanmak zor. Bir karışık ızgara 10 EU. Tabak içerisinde. Böyle girişli ve mezeli bir mönü değil. Salatalar yanılmıyorsam 5 EU. Ve diğer mönülerin geri kalan tarafı yok. “Abi biz yabancıya çalışıyoruz” böyle diyor sorumlu. Mönüde pek bir şey de yok. Pizza, hamburger, spagetti ve kebap. Biz yerli halk ile pek çalışlmayız. Yalnızca gülüp geçtim. Hani ciddi bir standartı da yok. Yavaş yavaş yürüyerek bandabuliya tarafına yol aldık. Liman yolu üzeri. Tam karşımda küçük bir mekan dikkatimi çekti. Hemen rotayı bu yöne çevirdik. Çok hoş ve sıcak bir mekan. İşte bu dedim. Burada kesin lezzet de var dedim ve mekana içeriye daldık. Rüya’s’ Cafe.

MEKÂN

Liman yolu üzerinde küçük bir mekan. Dış alan kemer altına atılmış masalar. Burası eskiden spanonun meyhanesi imiş. İçeri girdim. Küçük bir benmari tezgahı. İçerisinde pişirilmiş ev yemekleri. Ve tezgahın da başında işletmecisi… Fidan hanım. Çok sempatik. İşinin başında ve güleryüzlü. İşte hem kültürel, hem turistik hem de lezzetli bir mekan dedim. Dış alanda yabancı turistler ve Kıbrıslı dostlar da oturuyor. Biz dış alana oturduk. Mönüler ev yemeklerinden hazırlandı. Her gün değişiyor. Bizim gitiğimiz gün menüde köfte. Hem etli hem de ayak köftesi dediğimiz lezzetler. Garavolli magarına, mevsim sebzelerinden hazırlanmış türlü. Ayrıca kuru fasulye. Biz karışık tabak siparişi verdik. Fasulye de ayrı küçük tabakta. Turşusu ile biberi ile ve yoğurdu ile standartına uygun bir servis yapıldı. Fidan hanım çok özverili ve işini canı gönülden yapıyor. Emeği ile. Zaten kendisinin karşılaması ve ağırlaması ile uğurlaması tam bir konukseverlik örneği. Çok beğendiğimi söyleyebilirim. Hijyeni, servisi, lezzetleri ve konukseverlikleri ile hoş, sade ve mütevazi bir mekan. Tattığımız tüm çeşitler tam kıvamında ve lezzetlerin hakkının verildiğini söyleyebilirim. Tabii hergün farklı ev yemekleri de yapılıyor. Molehiyaya kadar. Bu tür mekanlar her zaman köşede kalır. Eğer bu tür mekanları saptarsanız inanın ki konukseverlikten lezzete kadar herşey burada vardır. Tam bir ev konukseverliği. Lezzetlere gelince pek bir eleştiride bulunaman. Çünkü bir tabak içerisinde tattığımız tüm yiyecekler tadımlıktan öte tam anlamı ile doyurucu oldu. Fidan hanım da bizimle yakından ilgilendi. Hep yazıyorum. Büyük gösterişli mekanlar sizi aldatmasın. Gösterişe pek aldanmayın. Önemli olan hijyen, konukseverlik iyi bir servis ve lezzettir. Bu özellikleri olmayan mekanlarda sosyal medyada atılan fotoğraflar da gösterişten öteye gitmez. Bu tür mekanlar da hep arkada kalır. Rüya’s Cafe’de fiyatlar da Türk Lirası. Fidan hanımı tebrik etmek gerekir. Sade ve gösterişsiz bir mekanda az ve öz ev yemekleri konsepti ile lezzet dünyasında yerini aldı. Mağusa’ya yolunuz düşerse buraya mutlaka uğrayın. Yeri çok basit. Bandabuliyada. Yol kenarında. Kemerli küçük bir mekan. Fidan hanım sizinle yakından ilgilenecektir ve konukseverliğin farkını göreceksiniz. Ben beğendim. Burada fazla beklentiniz de olmasın.

TEL: 0533 835 00 94

ADRES: SURİÇİ LİMAN YOLU NO17