Mağusa’da Rober Hatemo ile yeni yıl coşkusu
Mağusa’nın sevilen mekanı Arkın Palm Beach Hotel'de Türk Pop müziğin sevilen sanatçısı Rober Hatemo sahnede yeni yılı kutladı.
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Mağusa’nın sevilen mekanı Arkın Palm Beach Hotel'de Türk Pop müziğin sevilen sanatçısı Rober Hatemo sahnede yeni yılı kutladı.
Çok sayıda davetlinin izlediği Rober Hatemo, şarkılarıyla konukların güzel vakit geçirmesini sağladı. Konuklar yılbaşı özel gecesinde doyasıya eğlendi.
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Etiketler : Rober Hatemo, Arkın Palm Beach Hotel'
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