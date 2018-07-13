Mağusa'da prova için yollar kapatılacak

Mağusa Kaymakamlığı 20 Temmuz Harekâtı'nın 44. yıl dönümü nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Buna göre, resmi geçit ve tören provasının yapılacağı 18 Temmuz Çarşamba ve törenlerin yapılacağı 20 Temmuz Cuma günü, İsmet İnönü Bulvarı’nın Sulu Çember’den başlayarak, Coffee Mania kavşağına kadar olan güzergahı 17.00 - 19.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.