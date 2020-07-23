Mağusa’da pislik ve hastalık paniği

Fehime ALASYA

Mağusa’daki kanalizasyon atık sisteminin çalışmadığı, atık suların Ayluga Göleti’ne bırakıldığı ve bölgede Tifüs salgını başladığı iddia edildi. Mağusa Belediyesi, iddiaları ‘asılsız’ olarak nitelendirirken, elektrik kesintisi veya tesisteki arıza durumunda gölede taşmalar yaşandığını dile getirdi.

YENİDÜZEN’in bazı özel hastanelerden aldığı veriler, bölgede çok yaygın tifüs vakaları olduğunu, ishal ve kusma şikâyeti ile hastaneye başvuran 7-8 hastanın 5’inde tifüs görüldüğünü ortaya koydu.

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden alınan verilerde ise son bir ayda yüksek ateş şikayeti ile 250’nin üzerinde vatandaşın başvuruda bulunduğu, 120’sine test yapıldığı, bir kişide Tifüs, 13 kişide ise Salmonella tespit edildiği ifade edildi.

Söz konusu hastalıkların çevre kirliliğine bağlı yaşanması ihtimali, gözleri Mağusa bölgesi için yıllardır yetersiz kaldığı söylenen kanalizasyon suyu arıtma tesisine çevirdi.

Tesis kapasitesinin 4 bin ton atık su arıtımı yapmaya elverişli olmasına karşın günlük 7 bin ton su aldığı ve kapasitesinin üzerinde çalıştığı, sadece arıza durumlarında kısa süreli gölede taşmalar yaşandığı öğrenildi.

DAÜ Sabancı Yurdu karşısındaki ana pompa istasyonun olduğu noktaya kapasite üstü atık su gittiği için zaman zaman kirli suların arıtılmadan göle taştığı ifade edilirken, tesisten duyulan bir diğer sıkıntı ise Gülseren Kavşağı yakınlarındaki pompa istasyonundan kötü kokunun yayılması oldu.

Sekiz yıldır Remondis Su ve Atıksu Teknolojileri şirketi tarafından işletilen arıtma tesisinin yıllardır kapasitesi üzerinde çalıştığı ve zaman zaman bundan dolayı sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor.

Tesis genişletilmiyor

Mağusa Belediyesi’nden alacağı bulunan şirketin bu yönde yatırım yapamadığı, tesisi genişletilmediği de iddia edildi.

Hatırlanacağı üzere Şubat ayında YENİDÜZEN’in “Alacaklılar kapıya dayandı” haberine personelini dahi ödemekte güçlük çeken Mağusa Belediyesi’nin mali durumu tehlike sinyalleri verdiği, kanalizasyon ve su arıtma tesisine binlerce Euro borcu olduğu yansımıştı.

Şirket konuşmadı

Remondis Su ve Atıksu Teknolojileri şirketi ise iddialar karşısında sessiz kaldı. Şirket yetkilileri, sözleşmesi gereği açıklama yapma yetkisi bulunmadığı, konun muhatabının ise Mağusa Belediyesi olduğunu belirtti. Şirket müdürlüğünce, “Halen devam eden sözleşmemiz gereği açıklama yapamıyoruz ancak gerekli bilgiler Gazimağusa Belediyesi yetkililerinde mevcut olup konu hakkında belediyenin açıklama yapması daha uygun olacaktır.” denildi.

Tifüs bölgede yaygın

Mağusa bölgesinde görev yapan bazı dahiliye doktorları, bölgede çok yaygın tifüs vakaları olduğunu, ishal ve kusma şikâyeti ile hastaneye başvuran 7-8 hastanın 5’inde tifüs görüldüğünü ifade etti.

Bu bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında bildirimi zorunlu bir hastalıktır olan Tifüs’e ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın herhangi bir kayıt zorunluluğu yaptırımının da bulunmadığı belirtildi.

Mağusa Belediyesi Kanalizasyon Birimi Sorumlusu Atila Aypar:

“Elektrik kesintisi veya arıza durumunda taşmalar oluyor”

Bölgedeki Remondis isimli artıma tesisinin çalıştığını ifade eden Aypar, uzun süren elektrik kesintileri veya arıza durumlarında kısa süreli de olsa atık suların arıtılmadan göletlere bırakıldığını dile getirdi.

Aypar, atık suların sürekli gölede bırakılması veya tesisin çalışmamasıyla ilgili ellerine olumsuz bir rapor gelmediğini ifade etti.

“Arıtma yapılmadan gölede su verilmesi mümkün değil. Çok uzun süren elektrik kesintileri veya arıza olursa belki taşma oluyor” diyen Aypar, zaman zaman tesisteki arıza durumunda gölede atık su taşması olduğunu dile getirdi.

Arıtma tesisinin günlük ortalama 4 bin ton kapasitesi olduğunu belirten Aypar, bunun üzerinde 6 bin ton civarında arıtma yapıldığını kaydetti.

Tesisisin yıllardır kapasitesinin üzerinde çalıştığı ve bu yönde yeni bir projeyi hayata geçirmek için girişim yaptıklarını belirten Aypar, “Arıtma tesisinin büyütülmesiyle ilgili de çalışmalar başladı, bu çalışma da fizibilite aşamasındadır, ön çalışmaları yapılıyor. Bu da birkaç yıllık bir süreçtir.” dedi.

Kanalizasyon sisteminde de ciddi arızlar bulunduğunu ifade eden Aypar, yakın zamanda uygulama girmesi planlanan yeni bir proje olduğunu kaydetti.

Aypar, “Kanalizasyon sistemindeki arızların tamiratıyla ilgili hazırlıklar yapıldı. Tamir edildiği zaman hem bu sorunlar giderilecek, hem de kapasite fazlalığı ortadan kalkacak.” dedi.