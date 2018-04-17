MAĞUSA'da otobüs eve girdi!

SAAT: 18:13

Kaza sonucu otobüs içerisinde sıkışan şoför Erkin Çetinkaya, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Mağusa'da yaşanan trafik kazasında, bir otobüs kontrolden çıkarak evin içerisine girdi. Salamis bölgesindeki olayla ilgili polis ve ambulans olay yerinde gönderilmişti.

İlk belirlemelere göre TPJ 119 plakalı otobüste sadece şoförün olduğu ve yolcu bulunmadığı, kaza sırasında evde ise herhangi birinin yer almadığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı.

17.4.2018 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, Erkin Çetinkaya (E-27), yönetimindeki TPJ 119 plakalı otobüs ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Otel çemberine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan Tuncay Yalçın'a ait eve çarpmıştır. Kaza sonucu otobüs içerisinde sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından çıkarılmaya çalışılıyor. Otobüste şoför dışında yolcu yoktu. Soruşturma devam ediyor.



