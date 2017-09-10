Mağusa’da, Leymosun Herse Gecesi

Leymosun Kültür Vakfı’nın Mağusa’da düzenlediği “5’inci Geleneksel Herse Gecesi’ yoğun bir katılımla yapıldı. Çanakkale Türk Spor Kulübü’ndeki gece, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Leymosun eski esnafı, dürüst insan merhum Halil Hamza anısına düzenlendi.

Geceye, çoğunluğu Mağusa’da yaşayan Limasol (Leymosun) kökenlilerin yanırısa Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter da katıldı.

Melos Bakım evi yaşlılarında eşlik ettiği gecede Gazimağusa Belediyesinin halk dansları topluluğunun gösterisi ve herse ikramı yapıldı. Gecede, Leymosun'a özgü garavolli tatlısı, üzüm sucuğu gibi yiyecekler de satıldı. Gecenin sonunda tombala çekilişi yer aldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de konuşmasında, Merhum Halil Hamza anısına düzenlenen gecede olmaktan mutluluk duyduğunu, Leymosun Kültür Vakfın çalışmalarını takdirle takip ettiğini, gönüllü olarak çalışan vakıfa Gazimağusa Belediyesi olarak her türlü katkıyı koymaya hazır olduğunu ifade etti.

Leymosunlular Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücem Rasimoğlu yaptığı konuşmada, 5.Geleneksel Herse gecesini Leymosunun sevilen ismi Halil Hamza anısına yapıldığını, her yıl Leymosunun sevilen isimlerini andıklarını, tüm etkinliklerini Leymosun Kültür Vakfı facebook sayfasından takip edebileceklerini söyledi. Rasimoğlu, amaçlarının geçmişte birlikte yaşayan Leymosunları yeniden bir araya getiremek ve bu kültürü yaşatmak olduğunu anımsattı.

Merhum Halil Hamza’nın torunu Halil Tölük ise yaptığı konuşmada, Dedesi merhum Halil Hamza’nın çalışkan ,dürüst ve Leymosun aşığı olduğunu söyledi.