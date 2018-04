Mağusa’da kritik bir maç

Play-out dışında kalmayı hedefleyen Mağusa Türk Gücü, kalan üç maçını kazanarak Kıbrıs Kupası finaline moralli bir şekilde çıkmayı planlıyor. Türk Ocağı galibiyeti ile moral bulan Yeni Boğaziçi, bu maçta alacağı galibiyetle yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de 28’inci haftasında Mağusa Türk Gücü, Yeni Boğaziçi’ni konuk ediyor. Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesinde iki takımın teknik sorumlusu YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktardı. Hem Ali Oraloğlu, hem de Mehmet Kemancıoğlu maçın çok zor geçeceğine işaret etti.

Oraloğlu: “Play out dışında kalarak finale daha moralli hazırlanmak istiyoruz”

Süper Lig’de bu sezon beklenilen performansı bir türlü gösteremeyen ve 27 hafta sonrasında 34 puanla ligin 11’inci sırasında bulunan Mağusa Türk Gücü’nde teknik direktör Ali Oraloğlu, hafta sonunda oynayacakları Yeni Boğaziçi maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu dile getirdi. Play out çizgisinden uzak kalmak istediklerini belirten deneyimli teknik adam, önlerindeki 3 haftayı iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Ali Oraloğlu; “Bu hafta çok zor bir maça çıkacağız. İki takım da puan almak istiyor. Biz Mağusa Türk Gücü olarak Play out çizgisinin dışında kalmak istiyoruz. Bu yüzden kalan 3 maçımızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Play out çizgisinin dışında kaldığımız durumunda Cihangir’le oynayacağımız final maçına daha moralli bir şekilde çıkacağız. O yüzden bu haftaki Yeni Boğaziçi maçı bir başlangıç olarak çok önemli. Bu karşılaşmada kazanmak için her şeyi yapacağız. Maç öncesinde hiçbir eksiğimiz bulunmuyor. Umarım, kazanan taraf biz oluruz” dedi.

Kemancıoğlu; “Haftalar sonra kazanmanın moraliyle çıkacağız”

Yeni Boğaziçi teknik direktörü Mehmet Kemancıoğlu ise maç hakkında yaptığı değerlendirmede, haftalar sonra kazandıklarını ve Yalova’nın da puan kaybetmesiyle birlikte düşme potasını dışına çıktıklarını hatırlattı. Mehmet Kemancıoğlu; “Cumartesi günü oynayacağımız Mağusa Türk Gücü maçı hem bölge derbisi olması açısından, hem de iki ekibin puana ihtiyacı olduğundan dolayı çok zor geçecek. Geçtiğimiz hafta Türk Ocağı karşısında kazanmamız, rakibimiz Yalova’nın da kaybetmesi moralimizi yerine getirdi. Düşme potasından kurtulmayı başardık. Önümüzdeki Mağusa Türk Gücü maçı bizim için büyük öneme sahip. Eğer bu hafta biz kazanamayıp, rakibimiz kazanırsa Türk Ocağı galibiyeti pek bir anlam ifade etmez. Hedefimiz, bu maçı kazanarak yerimizi sağlamlaştırmak. Karşılaşmada tek eksiğimiz Ahmet Yalçın’dır. Centilmence bir karşılaşma olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Karşılaşma Dr. Küçük Stadı’nda…

Süper Lig’in 28’inci haftasında Cumartesi günü oynanacak olan Mağusa Türk Gücü – Yeni Boğaziçi karşılaşması Dr. Fazıl Küçük Stadı’na alındı. Bu zorlu mücadele saat 16.00’da başlayacak.