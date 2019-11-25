Mağusa'da korkutan yangın

Mağusa’da bulunan Gülseren Yolu üzerinde bugün saat 16.50 sıralarında Gilberto Pelayo NOVEMA’ya ait Utkan Apartmanı 8 numaralı dairede yangın meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangın sonucu daire içerisinde bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen 8 apartman sakini tedavi için Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü: İbrahim DEMİR