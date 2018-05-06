Mağusa’da korkutan yangın
Mağusa Devlet Hastanesi karşısında bulunan Glapsides Bölgesi olarak bilinen boş arazide, rüzgârdan dolayı kopan okaliptüs ağaç dalının elektrik tellerinin koparması sonucu yangın meydana geldi.
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Mağusa Devlet Hastanesi karşısında bulunan Glapsides Bölgesi olarak bilinen boş arazide, rüzgârdan dolayı kopan okaliptüs ağaç dalının elektrik tellerinin koparması sonucu yangın meydana geldi.
İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yoğun uğraşları sonucunda yangınını evlere sıçramaması önlendi.
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