Mağusa’da kazanan yok: 1-1

STAT: Canbulat Stadı

HAKEMLER: Ali Özer, Ali Orcan, Ahmet Özkurtuluş

MAĞUSA TG: Türkkan Delideniz, Sami Ergazi, Enver Aydınsoy, Lewis Mike, George Louka, Hakan Uluçağ, Yasin Kurt, Mehmet Gürlü, Kaan Güder, Mehmet Çil (Dk.82 Nevzat Dural), İbrahim Kabore

K.KAYMAKLI: Süleyman Langer, Mehmet Kaygısız, Serhan Önet, Taner Bingöllü (Dk.70 Berkem Nurdal), Çağrı Kıral, Bayram Anday, Herve Amani, Remzi Betmezoğlu, Uğur Gök, Yağış Gencay (Dk.68 Şevket anday), Odo Joshua (Dk.75 Arda Kortay)

GOLLER: Dk.65 Mehmet Çil (P) (MTG) Dk.39 Odo Joshua (Kaymaklı)

K-Pet Süper Lig’in 29’uncu haftasında Canbulat Stadı’nda karşı karşıya gelen Mağusa Türk Gücü ve Küçük Kaymaklı, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. 39’uncu dakikada Odo Joshua ile öne geçen Kaymaklı, ilk devreyi üstün kapatsa da, skoru koruyamadı. 65’inci dakikada hakem Ali Özer’in penaltı noktasını göstermesi sonrası topun başına geçen Mehmet Çil, skoru dengeye getirdi. Karşılaşma 1-1 sona ererken, Küçük Kaymaklı 50, Mağusa Türk Gücü ise, 34 puana yükseldi.