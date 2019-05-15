Mağusa'da kaza: 3 hafif yaralı

Mağusa'da, saat 15:40 sıralarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erdoğan Acar Caddesi üzerinde, Bekir Baran (E-21), yönetimindeki ZLS 476 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak kaldırım taşlarına ardından da ağaca çarparak sağ yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Umut Baran (E-17) ve Mert Cengel (E-19) kaldırdıkları Mağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.