Mağusa’da kadın ürünleri pazarı kuruluyor

CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi’nin organize ettiği “2. Emekçi Kadın Ürünleri Pazarı”, 22 Nisan Cumartesi günü 10.00-19.00 saatleri arasında Salamis Yolu’nda kurulacak. Üreten kadınlar ürünlerini gün boyu pazarda satışa sunacak. Sivil toplum örgütleri ve kadın derneklerinin de katılım göstereceği etkinlikte MS Derneği ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Vakfı’nın da stantları yer alacak. Yöresel lezzetler, geleneksel el işleri ve ürünlerin satışa sunulacağı etkinlikle, kadınların ekonomik hayata katılımlarını artırmak, daha görünür olmalarını ve üretilen geleneksel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması amaçlanıyor.