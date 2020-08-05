Mağusa’da iş kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Mağusa'da Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde, 33 yaşındaki Levent Kantarcı elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.
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Mağusa'da Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde, 33 yaşındaki Levent Kantarcı elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.
Mağusa'da meydana gelen olayda Kantarcı, elektrik kabloları bağlantısı yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak kaldırdığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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