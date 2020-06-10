Mağusa'da ırkçılık karşıtı eylem

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan yabancı öğrenciler Amerika'da yapılan protestolara destek vermek için eylem yapıyor.

Onlarca kişi hem dünyadaki ırkçılık karşıtı hareketlerle dayanışma amacıyla hem de Kıbrıs'ın kuzeyindeki ırkçılığa karşı DAÜ kampüsünde diz çöktü.

George Floyd'a adalet protestolarına destek verilen eyleme farklı üniversitelerden yabancı öğrenciler de katıldı.

Öğrenciler siyah kıyafet giyinerek maskeleriyle DAÜ Aktivite Merkezi'nde saat 6'da buluştu.

Eylemde "Siyahların hayatı değerli", "Siyahlar için de özgürce bir yaşam" gibi pankartlar yer aldı.

Onlarca öğrenci kampüs içinde yürümeye başladı, "Black lives matter" sloganları atıldı. Eyleme farklı ülkelerden birçok kişi katıldı.

Yapılan konuşmalarda ırkçılığın sadece fiziksel olarak belirtilmediği, yapılan küçük davranışların, söylemlerin ve şakaların da ırkçılığı beslediği söylenirken; siyahların kuzeyde maruz kaldığı ırkçı davranışlardan bahsedildi.

Fotoğraflar: Dila Şimşek