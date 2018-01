Mağusa’da infial...

Mağusa’da geçtiğimiz günlerde yaşanan 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ve saldırı infiale neden oldu. Mağusa’da 40 yaşındaki B.Y isimli kişi kızının arkadaşı olan 13 yaşındaki küçük kıza araba içerisinde cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu iddiasıyla geçtiğimiz Cumartesi günü tutuklandı. Şikayet üzerine tutuklanan B.Y 31 Aralık tarihinde Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiği öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre 40 yaşındaki B.Y, geçtiğimiz günlerde kızı ile kızının 2 arkadaşını evlerine götürmek amacıyla aracına aldı. B.Y, kızı ve kızının 2 arkadaşını arabasıyla Bedi’s ormanına götürdüğü ve kızı ile kızının diğer arkadaşına “Siz gidin ben arkadaşınızla özel bir mesele konuşacağım” diyerek yanlarından uzaklaştırdığı öğrenildi. Yine elde edilen bilgilere göre kızını ve arkadaşını yanlarından uzaklaştıran B.Y, arka koltukta oturan ve kızının arkadaşı olan 13 yaşındaki kızın yanına geçerek küçük kıza cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu öğrenildi.

Şikayet üzerine tutuklandı...

Küçük kızı arabasında alıkoyarak cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu iddia edilen B.Y şikayet üzerine Cumartesi günü tespit edilerek tutuklandığı ve gizlilik içerisinde 31 Aralık tarihinde Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluk süresi temin edildiği öğrenildi. Zanlı B.Y tutukluluk süresinin dolmasıyla birlikte bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı öğrenildi.

Fotoğraf:Arşiv