Mağusa’da hırsızlık

Mağusa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçlarından methaldar olan zanlı A.C.Y. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlı Ahmet Celil Yılmazer’in Mağusa’da faaliyet gösteren Admel Ticaret isimli oto yedek parçacı da müstahdem olduğunu ve Mart 2020 ayı içinde 450 TL değerinde araba egzozu sirkat ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Yücetürk, zanlının arabasının bagajında yedek lastiğin olduğu bölümde araba egzozu bulunduğunu belirtti. Yücetürk, tahkikatın devam ettiğini belirtip, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.