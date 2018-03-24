Mağusa’da Dünya Şiir günü etkinliği

Gazimağusa Belediyesi (GMB), 21 Mart Dünya Şiir Günü nedeniyle dün Mağusa Suriçi’nde bir yürüyüş düzenledi.

Gazimağusa Gelişim Akademisi (MGA) şiir atölyesi öğrencileri, Gazimağusa Belediye kreşi ve Dersanem Eğitim Merkezi öğrencilerinin katıldığı yürüyüşte miniklere Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, onur konukları yazar Mehmet Kansu ve yönetmen Derviş Zaim eşlik etti.

Namık Kemal Meydanında, Namık Kemal’ın büstü önünde basına açıklama yapıldı. Ayrıca, Tarihi Buğday Camii’nde 21 Mart Dünya Şiir Günü kapsamında Şirin Zaferyıldızı ve onur konukları Şair Mehmet Kansu ve yönetmen Derviş Zaim söyleşi yapmasıyla etkinlikler sona erdi.