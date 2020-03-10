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Mağusa'da covid-19 vakası, otel karantinada

Mağusa'da covid-19 vakası, otel karantinada

Kıbrıs'ın kuzeyinde Pazartesi akşamı gelen 65 yaşındaki kadın turistte covid 19+ olduğu ortaya çıktı.

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09.50: Salamis Otel çalışanlarının ikamet ettiği otel olan İskele'de bulunan Orkide Otel de karantinaya alındı.

08.15 Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk korona vakası Mağusa'da saptandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan gelen turist kafilesindeki 65 yaşındaki kadın turistin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını, turist kafilesinin bulunduğu Mağusa’daki otelin de karantinaya alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) açıklama yaptı.

Almanya’nın Balingen şehrinden Pazar akşamı 30 kişilik bir turist kafilesinin Ercan Havaalanı'ndan giriş yaptığını belirten Pilli, kafilenin özel bir servisle Mağusa’daki bir otele götürüldüğünü kaydetti.

Yüksek ateş şikayeti olan 65 yaşındaki Alman turistin dün akşam Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki karantina merkezine alındığını belirten Bakan Pilli, kadın turistin test sonucunun bu sabah pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, 30 kişilik turist kafilesinin Mağusa’da konakladığı otelin de karantinaya alındığını, temaslı takibin başladığını kaydetti.

Kadının, 8 Mart Pazar günü  30 kişilik turist kafilesiyle Ercan Havaalanı’na Northern Travel hava yolları ile geldiği belirtildi.

Pilli, kadın turistin genel sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavisinin sürdüğünü kaydetti. Pilli gelişmelerle ilgili  açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılacağını da belirtti.

Sağlık Bakanlığı son 14 gün içinde Covid 19 hastalığı görülen ülkelerde bulunan ateş, nefes darlığı öksürük gibi şikayetleri bulunanların 0533 85011 88 veya 0548 850 11 88 numaralı KKTC Sağlık Bakanlığı Salgın Ekibi hatlarına 7/24 ulaşabileceklerini duyurmuştu.

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Polislere maske ve el temizleyici jel dağıtıldı. Otel girişine polis takviyesi yapıldı.

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Otelin karantinaya aldığı öğrenen yurttaşlar ve çalışanların aile yakınları bölgeye geldi.

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Otelde konaklayan bir kişinin yakını, içeride aile bireyi bulunduğunu, tansiyon hastası olduğunu ve ilaç ile maskeye ihtiyacı olduğunu söyleyerek polisin bunları içeriye ulaştırmasını rica ediyor. Polis ise içeride ambulans ve acil servis ekininin bulunduğunu belirterek bu talebi geri çevirdi.

Canlı yayın Dila Şimşek

 

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