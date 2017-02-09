Mağusa Belediyesi’nin yarı yıl tatilinde olan öğrencilere eğlenceli ve renkli etkinlikler sunacağı Şubat Tatili Şöleni 11 Şubat Cumartesi günü 11:00-18:00 saatleri arasında Namık Kemal Meydanı’nda yapılıyor. Öğrencilerin derslerinde olduğu kadar sosyal faaliyetlerde de bulunmasına önem veren Mağusa Belediyesi, “ Karneni aldın, eğlence dolu bir şölene var mısın? sloganıyla düzenleyeceği Şubat Tatili Şöleni’nde öğrenciler eğlenceli müzikler eşliğinde oyunlar oynayarak tatilin keyfini çıkaracak. Çeşitli yeme içme standlarının da kurulacağı meydanda Erkan Obüs ve Kaan Obüs’ün Jonglör gösterileri, Enver Ertaş’ın komedi illüzyon gösterisi, leylek ayaklı adamlar ve yüz boyama oyunları yer alacak.

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı açıklamada, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin keyifli tatil geçirmelerini, öğrencilerin ikinci eğitim dönemine motivasyonlarının yükselmiş ve sağlıklı bir şekilde girmelerini hedeflediklerini söyledi. Başkan Arter, Mağusa Belediyesi’ni farklı yaş grubundan vatandaşlarla iletişim halinde olan ve sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen bir kurum haline getirdiklerini ve sürekli bu yönde çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, etkinliğe katılımın yüksek olmasını beklediğini ifade etti. Tüm çocukların etkinliğe davetli olduğunu kaydeden Arter, çocuklara keyifli zamanlar geçirmelerini diledi.