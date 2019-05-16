Mağusa’da boğulma tehlikesi!

Mağusa’da faaliyet gösteren bir otelde, saat 17:40 sıralarında, turist olarak kalmakta olan Alman uyruklu Anne Dore Melga OMME (K-77), kıyıdan yaklaşık 20 metre deniz içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, bahse konulan şahsa otelin cankurtaranı ve sağlık görevlisi tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından, şuuru kapalı vaziyette ambulansla kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahale ile yeniden hayata döndürüldü.

Anne Dore Melga OMME’nin hayati tehlikesi sürerken, ambulans ile Yakın Doğu Hastanesine sevk edildiği belirtildi. Soruşturma devam ediyor.