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Mağusa'da bir ilk

Mağusa'da bir ilk

Mağusa Rum Belediye Başkanı Simos Ioannou, beraberindeki 16 belediye meclis üyesi ve aileleri organize bir şekilde ilk kez Kıbrıs’ın kuzeyine geçerek Mağusa’da, Mağusalı dostlarıyla bir araya geldi.

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Mağusa Rum Belediye Başkanı Simos Ioannou, beraberindeki 16 belediye meclis üyesi ve aileleri organize bir şekilde ilk kez Kıbrıs’ın kuzeyine geçerek Mağusa’da, Mağusalı dostlarıyla bir araya geldi.
Derinya Barikatı’ndan Kuzey’e geçerek önce dikenli tellerin ardından Kapalı Maraş’ı izleyen Kıbrıslı Rumlar, daha sonra Salamis Yolu’nu ardından da tarihi Mağusa Suriçi’ni gezdiler.
Mağusa Suriçi’nde Kıbrıslı Türk dostlarıyla bir araya gelen Mağusa Rum Belediye heyeti ve aileleri, liderler tarafından Berlin’de gerçekleştirilecek görüşmelerin sonucunda müzakerelerin yeniden başlaması sonucunun doğmasını dilediler.

 

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