Mağusa’da benzinciler nöbetleşe çalışacak

Coronavirüs salgını nedeniyle Mağusa’da faaliyet gösteren birçok benzinci, kendi aralarında aldığı kararla nöbetleşe açık olacak. Hem personelin dışarıda olmasını azaltmak, hem de tedbir amaçlı böyle bir yola başvurulduğu kaydedildi. Sabah 7 ile akşam 6’ya kadar tüm istasyonların açık olacağı, akşam 6’dan sonra ise 27 Mart’a kadar nöbetçi istasyonların açık olacağı ifade edildi.

Benzinciler Birliği ise bunun genel bir karar olmadığını, Mağusa’daki bazı işletmelerin ortak inisiyatifi olduğunu bildirdi.

İşte nöbet listesi:

16/03/2020 MAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• BİROL PETROL

• ZABİTLER PETROL

17/03/2020 MAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• GÜNEŞOĞLU PETROL

• ATAOĞLU PETROL

18/03/2020 MAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• BENZİNCİOĞLU PETROL

• ALPET

19/03/2020 MAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• CANOVA PETROL

• DARKOT PETROL

20/03/2020 MAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• BİROL PETROL

• ZABİTLER PETROL

21/03/2020 MAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• GÜNEŞOĞLU PETROL

• ATAOĞLU PETROL

22/03/2020 MAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• BENZİNCİOĞLU PETROL

• ALPET

23/03/2020 MAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• CANOVA PETROL

• DARKOT PETROL

24/03/2020 MAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• BİROL PETROL

• ZABİTLER PETROL

25/03/2020 MAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• GÜNEŞOĞLU PETROL

• ATAOĞLU PETROL

26/03/2020 MAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• BENZİNCİOĞLU PETROL

• ALPET

27/03/2020 MAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• CANOVA PETROL

• DARKOT PETROL