Mağusa'da baskı ve sürgün iddiası

Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa İlçesi Yönetim Kurulu, Mağusa Belediyesi’nde personele yönelik baskıların devam ettiğini savundu. CTP’den yapılan açıklamaya göre, yıllardır muhasebe bölümünde çalışan ve ayni zamanda Genel İş Sendikası’nın asbaşkanı olan İbrahim Arıkel’in belediye personelinin haklarını savunduğu gerekçesiyle köpek barınağına ceza olarak sürgün edildiğini iddia etti.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi olarak, uzun bir süreden bu yana yaptığımız uyarıların Mağusa Belediyesi Yönetimi tarafından kulak ardı edildiğini üzülerek belirtmek isteriz. Belediyenin bugünkü yönetimi tarafından belediye personellerine yapılan baskılar maalesef gün geçtikçe katlanarak devam etmektedir.

Mağusa Belediyesi muhasebesinde yıllardır görevini özveriyle yapan Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın as başkanı İbrahim Arıkel’in bir sendikacı olarak belediye personelinin haklarını savunduğu için asli görevinden alınıp, cezalandırılmak maksadıyla yasadışı bir kararla belediyenin köpek barınağına sürgün edildiğini Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın basın açıklamasından öğrenmiş bulunuyoruz. CTP Mağusa İlçesi olarak belediye yönetiminin bu faşizan kararını kınar, emekçilerin hür iradeleriyle yönetilen sendikaya da mücadelesinde yanında olduğumuzu bildiririz.

Belediye Başkanı’na ve kişisel menfaatleri uğruna başkana körü körüne destek veren bazı belediye meclisi üyelerine, emekçi kardeşlerimiz ile onların temsilcisi olan Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nı baskı ve tehditlerle susturmaya çalışma gayretlerine artık son vermelerini tavsiye ederiz. Yine, çalışanların yanında olan ve belediye başkanının yanlış icraatlarını eleştiren belediye meclis üyelerine, as başkan Cem Dana tarafından yapılan tehditleri sineye çekmeyeceğimizi ve kente kaliteli hizmet verilmesi için çaba gösterenlere destek vermeye devam edeceğimizi ilgili taraflara bildirmek isteriz.

Belediye Meclis üyelerimize çalışanların yanında oldukları ve belediye başkanının icraatlarını eleştirdikleri için yapılan tehditlerin son bulmasını talep ettiğimizi, aksi takdirde bundan sonraki tepkimiz çok daha sert olacağını bu vesileyle duyurmak isteriz. Görevi kent halkına hizmet vermek olan Mağusa Belediyesi Yönetimi, kentte araba sürecek yol, yayaların yürüyeceği kaldırım kalmadığını ve daha birçok hizmetin yerine getirilmediğini görmeyip, işini dürüst bir şekilde yapan emekçilerin ekmekleriyle oynamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.