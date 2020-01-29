Mağusa'da acı veda

Lefkoşa Mağusa anayolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Günay Öztürkler son yolculuğuna uğurlandı. Maraş bölgesindeki camide toplanan kalabalık gözyaşlarına boğuldu.

Cenazede fenalaşan Günay Öztürkler'in annesine sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza nasıl olmuştu

Kaza dün akşam gece yarısı Mağusa Lefkoşa anayolu Korkuteli yakınlarında Günay Öztürkler'in kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkmasıyla meydana geldi. Öztürkler'in kullanımdaki araç, önce bariyerlere çarptı ardından 2 takla atarak dere yatağına düşerek durabildi. Aynı arabada yolcu olarak bulunan ve kazayı yaralarla atlatan 3 genç ise Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fotoğraflar Devrim Demir