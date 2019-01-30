Mağusa’da 841 adet uyuşturucu hap

Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Mağusa’da gerçekleştirilen operasyonda 841 adet Extasy türü hap ve yaklaşık 20 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 25 yaşındaki C.T.E. ve 22 yaşındaki İ.O.T.O tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle : “29.01.2019 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda C.T.E.(E-25)’nin tasarrufunda bulunan çanta içerisinde extasy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 19 adet hap ve yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, söz konusu şahsın İ.O.T.O.(K-22) ile birlikte kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise extasy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 822 adet hap ile yaklaşık 19 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Mağusa’da gerçekleştirilen operasyonda 841adet Extasy türü hap ve yaklaşık 20 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 25 yaşındaki C.T.E. ve 22 yaşındaki İ.O.T.O tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle : “29.01.2019 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda C.T.E.(E-25)’nin tasarrufunda bulunan çanta içerisinde extasy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 19 adet hap ve yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, söz konusu şahsın İ.O.T.O.(K-22) ile birlikte kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise extasy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 822 adet hap ile yaklaşık 19 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.