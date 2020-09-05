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Mağusa'da 7 mülteci tespit edildi

Mağusa'da 7 mülteci tespit edildi

Mağusa'da dün akşam saat 22.00 sıralarında 15 Ağustos Bulvarı'nda polis tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında ülkeye kanunsuz giriş yapan 7 mülteci tespit edildi. 

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Mağusa'da dün akşam saat 22.00 sıralarında 15 Ağustos Bulvarı'nda polis tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında ülkeye kanunsuz giriş yapan 7 mülteci tespit edildi. 

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

 

 

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