Mağusa'da 7 mülteci tespit edildi
Mağusa'da dün akşam saat 22.00 sıralarında 15 Ağustos Bulvarı'nda polis tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında ülkeye kanunsuz giriş yapan 7 mülteci tespit edildi.
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Mağusa'da dün akşam saat 22.00 sıralarında 15 Ağustos Bulvarı'nda polis tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında ülkeye kanunsuz giriş yapan 7 mülteci tespit edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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