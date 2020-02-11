Mağusa'da 50 çalışan maaş alamadı

Dila ŞİMŞEK

Mağusa Belediyesi’nde 50 kişinin on gündür ödenmediği ortaya çıktı.

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter adına YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada, “sorunun ‘bankanın yaşadığı havale sıkıntısıyla’ ilgili olduğu” savunuldu.

YENİDÜZEN’e konuşan Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil ise, son bir haftada başkanla dört kez görüşüldüğünü belirterek, “Her defasında yarın deniyor, nakit sıkıntısı yaşadıkları için ödeyemediklerini düşünüyorum” dedi.

Karagil, geçmişte aşırı istihdam ve borçlanma nedeniyle yaşanan grevleri hatırlatarak, belediyedeki sorunların henüz çözülemediğine işaret etti. 50 personelin, borçlarını ödeyemediğini ve evlerini geçindirmekte zorlandığını kaydetti.

CTP’li Meclis Üyesi Erhun Şahali, ‘teknik bir arıza olmadığını’ ifade ederek bunun kaynak yetersizliği nedeniyle yaşandığını, bankanın sorun yaşadığı söyleminin bahane olarak kullanıldığını ifade etti.

Kaç kişinin çalıştığı belirsiz, Milyonlarca TL borç…

YENİDÜZEN’e konuşan güvenilir bir kaynak, devlet tarafından gelen tüm katkıların bir bankaya yapıldığı, ancak o bankaya olan borç nedeniyle 50 kişinin maaşını çektiği diğer bankaya para aktarılamadığını ifade etti.

Belediyede çalışan sayısı ‘bilinmezken’ sendikaya bağlı 400 kişinin yanı sıra, yaklaşık 200 kişinin de ‘geçici işçi’ statüsünde olduğu tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; belediyenin sadece bankalara, faizlerle birlikte 40 Milyon TL borcu olduğunu belirtirken, 45 Milyon TL de su arıtma ve sinek ilacı için çalışan şirketlere, piyasadan diğer esnaflara borç olduğu dile getirildi.

“Teknik arıza günü kurtarmak için söyleniyor…”

CTP’li Meclis Üyesi Erhun Şahali, yaşanan ödeme sıkıntısının belediyenin içinde bulunduğu mali çıkmazdan kaynaklandığını söyleyerek, “Banka nedeniyle teknik olarak yaşanan bir sıkıntı yoktur. Gerekli kaynak aktarılmamıştır. Biz başkanla geçtiğimiz Perşembe görüştüğümüzde, yarın yani Cuma günü işçilerin ödeneceğini söylemişti ancak hala bir ödeme yapılmadı. Teknik arıza günü kurtarmak için söyleniyor… Bir iki günlük bir gecikme anlayışla karşılanabilir ancak 10 gündür personellerin ödenmemesi çok kötü bir durumdur. İnsanların geçim sıkıntısı yaşadığını ve banka borçlarını ödeyemediğini şahsen ben de duydum” dedi.