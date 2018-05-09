MAĞUSA'DA 3 GAZETECİYE SALDIRI!

Mağusa Mahkemesi önünde görevini yapan aralarında YENİDÜZEN'e de haber servis eden Gamze Pir Baykur'un da bulunduğu 3 gazeteci saldırıya uğradı. Gazeteciler Gamze Pir Baykur, Nadire Bahadi ve Sedef Boşnak'a saldıran bir uyuşturucu zanlısının yakınları olay çıkardı. Olay sonrasında bir saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.