Mağusa'da 112 İstasyonu açıldı, sırada Lefkoşa ve Girne

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Mağusa’da başlatılan mobil ambulans pilot uygulamasının Lefkoşa ve Girne’de de başlatılacağını belirtti.



Mağusa’da hizmete giren 112 İstasyonu bugün düzenlenen törenle açıldı. 3 hafta önce hizmete giren Liman yolu Fevzi Çakmak Bulvarı’ndaki istasyonun açılışına Sağlık Bakanı Filiz Besim de katıldı.



BESİM



Sağlık Bakanı Filiz Besim açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkede kaliteli sağlık sisteminin, vatandaşın sağlık sistemine güveninin artmasında önemli olduğunu vurgulayarak, “Bir ülkede hasta ne kadar efektif, hızlı ve iyi hizmet alırsa, sağlığa da o kadar güven duyar” dedi.



Sağlıkta 112 ve Hızır’ın önemine dikkat çeken Besim, 112’nin 2004 yılında tüm ülkeyi kapsayacak şekilde başlatıldığını ve geliştirilerek devam ettirildiğini kaydetti.



Mağusa’daki 112 İstasyonu’nun niçin Liman Yolu’nda açıldığına da açıklık getiren Besim, çok düzenli çalışan komitenin yaptığı araştırma ve toplantılarda en stratejik noktanın burası olduğunun tespit edildiğini belirtti.



Besim, ne kadar doğru karar verildiğinin 3 haftada ortaya çıktığını ve müdahale edilen 222 vakanın 149’unun liman ve Maraş bölgesinde, 53’ünün de DAÜ bölgesinde gerçekleştiğini kaydetti. Besim, 112 İstasyonu’ndan hastalara çok hızlı şekilde ulaşıldığını vurguladı.



Filiz Besim, Mağusa’da pilot olarak mobil ambulans uygulamasını başlattıklarını, ve mobil ambulans uygulaması ya hastaya 1-2 dakika içerisinde ulaşabildiklerini söyledi



Besim, pilot uygulamanın Lefkoşa ve Girne’de de başlatılacağını açıkladı.



MANİ



112 Sorumlusu Naciye Nami, Mağusa’da 112 İstasyonu’nun kurulmasının isabetli bir karar olduğunu kaydetti.



Nami, 112’lerin hastanelerden ayrı olması gerektiğini belirterek, acil hastalara ulaşmada 112’nin önemine dikkat çekti.



Nami, Mağusa’nın acil vakalarda ülkede üçüncü sırada olduğunu ve yılda 4 bin vakaya müdahale edildiğini belirterek, Mağusa’da açılan 112’nin bu yoğunluğa müdahalede hız açısından da önemli olduğuna işaret etti.



AVCI



Acil Hizmetler Kurumu Kurucu Başkanı Mehmet Avcı bugün KKTC için gurur günü olduğunu belirterek 112’nin devlet kurumları içerisinde en hızlı, en etkili cevap veren kuruluş olduğunu kaydetti.



Avcı, 2004 yılında kurdukları 112’nin her yıl kademe kademe ilerleyerek, ciddi destek ve özverilerle bugünlere geldiğini belirtti.



Avcı, 112’nin bugün bir dakikada hastaya ulaşıp, 7-8 dakikada hastayı hastaneye ulaştırır noktaya geldiğini belirterek, bu rakamların dünya standartlarına yakın olduğunu söyledi.