Mağusa'da 10 saatlik telefon ve internet kesintisi

Telekomünikasyon Dairesi’nin çalışmaları nedeniyle hafta sonu Mağusa’daki bazı bölgelerdeki telefonlarda telefon ve internet hizmetlerinde zaman zaman kesintiler olacağı duyuruldu. Antalyalılar ve Maraş Sağlık Ocağı bölgeleri ile Pertev Paşa Mahallesi, 28. ve 38. Tümen Caddelerini etkileyecek saha dolabı değişim çalışmasının, yarın ve pazar günü 07.00-17.00 saatleri arasında olacağı kaydedildi.