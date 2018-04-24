Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Mağusa ve Mehmetçik’te Belediye Başkan adayları belirlendi
Mağusa ve Mehmetçik’te Belediye Başkan adayları belirlendi

Mağusa ve Mehmetçik’te Belediye Başkan adayları belirlendi

CTP, Mağusa Belediye Başkan adaylığına Erol Adalıer’in, Mehmetçik Belediye Başkanlığı’na da Cemil Sarıçizmeli’nin aday gösterilmesine karar verdi.

A+A-

         

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi 19 Nisan Perşembe akşamı gerçekleştirdiği toplantının kararlarına uygun olarak yapılan çalışmalar sonucunda Mağusa Belediye Başkan adaylığına Erol Adalıer’in, Mehmetçik Belediye Başkanlığı’na da Cemil Sarıçizmeli’nin aday gösterilmesine karar verdi.

Bu haber toplam 285 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
CTP'nin belediye başkan adayları onaylandıCTP'nin belediye başkan adayları onaylandıCTP Parti Meclisi dün akşamki toplantısında Haziran 2018 Yerel Seçimlerine katılmak üzere belediye başkanlığı için başvuran isimleri onayladı.