Mağusa ve Mehmetçik’te Belediye Başkan adayları belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi 19 Nisan Perşembe akşamı gerçekleştirdiği toplantının kararlarına uygun olarak yapılan çalışmalar sonucunda Mağusa Belediye Başkan adaylığına Erol Adalıer’in, Mehmetçik Belediye Başkanlığı’na da Cemil Sarıçizmeli’nin aday gösterilmesine karar verdi.