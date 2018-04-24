Mağusa ve Mehmetçik’te Belediye Başkan adayları belirlendi
CTP, Mağusa Belediye Başkan adaylığına Erol Adalıer’in, Mehmetçik Belediye Başkanlığı’na da Cemil Sarıçizmeli’nin aday gösterilmesine karar verdi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi 19 Nisan Perşembe akşamı gerçekleştirdiği toplantının kararlarına uygun olarak yapılan çalışmalar sonucunda Mağusa Belediye Başkan adaylığına Erol Adalıer’in, Mehmetçik Belediye Başkanlığı’na da Cemil Sarıçizmeli’nin aday gösterilmesine karar verdi.
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Etiketler : CTP, YEREL YÖNETİM, BELEDİYE, BELEDİYE SEÇİM 2018
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