Mağusa ve İskele telefonları çalışmıyor

Lefkoşa ve Mağusa arasındaki fiber optik kablolarda meydana gelen arızadan dolayı Mağusa ve İskele bölgesindeki sabit hatlarda sorunlar yaşanıyor.

Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre; Lefkoşa-Mağusa arasında bulunan, fiber optik kablo hasar gördü. Bu nedenle, Mağusa ve İskele bölgelerindeki sabit telefon hatları çalışmıyor.

Vatandaşların arıza giderilene kadar, Mağusa polis müdürlüğüne ulaşmak için 0548 811 4000 ve İskele polis müdürlüğüne ulaşmak için ise 0548 811 7000 çağrı numaralı hatları kullanmaları gerekiyor.