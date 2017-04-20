Mağusa Suriçi Çocuk Panayırı 23 Nisan’da



Mağusa Suriçi Derneği’nin (MASDER) düzenlediği geleneksel Mağusa Suriçi Çocuk Panayırı pazar günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılıyor.

MASDER’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl Mağusa Belediyesi ana sponsorluğuyla dokuzuncusu gerçekleşecek panayırda, Özgürlük ve Zafer Anıtı, Namık Kemal Meydanı, Venedik Sarayı, Bandabuliya ve dernek binasında etkinlikler gerçekleştirilecek.

Panayır saat 09.00’da, Özgürlük ve Zafer Anıtı’ndaki törenle başlayacak ve ardından Namık Kemal Meydanı’na kortej yürüyüşü düzenlenecek.

Mağusa bölgesinden 10 ilkokulun “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” gösterileri sunacağı etkinlik 12:00’ye kadar sürecek.

Panayır çerçevesinde saat 18:00’e kadar, uygulamalı ebru sanatı, seramik, kumaş, takı çalışmaları, halk dansları, folklor, modern dans gösterileri, özel müzik okul dinletisi, yüz boyama, at turları, kangoo jumps, freestyler şov, okçuluk turnuvası, kültürel yiyecek-içecek ikramı, hediyelik eşya satışı ve fotoğraf sergisi yer alacak.



