Mağusa Sivil Toplum Platformu “MASTOP” kuruldu



Mağusa’daki sivil toplum örgütleri güçlerini birleştirdi, Mağusa Sivil Toplum Platformu’nun (MASTOP) kuruluşunu açıkladı.

“Gailemiz kentimiz ve kentlilerimizdir” diyen açıklama ile yeni oluşum duyurulurken, katılımcı örgütlerin 30’u aştığı bilgisi verildi.

MASTOP’un kuruluşu şu açıklama ile duyuruldu:



Bizler, Mağusa İlçemizde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, gruplar, dernekler, birlikler, inisiyatif ve platformlar olarak, bir araya geldik ve güçlerimizi birleştirdik.

Gailemiz kentimiz ve kentlilerimizdir.

İlk toplantımızı 26 Haziran, ikincisini 17 Temmuz, üçüncüsünü 31 Temmuz, dördüncüsünü de 26 Eylül’de yaptık ve yol haritamızı belirledik. Şu anda MASTOP çatısında buluşan sivil toplum katılımcıları otuzu aşmıştır. İlçemizde faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütlerini de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Herkesi bu iletişim ağına davet ediyoruz.

MASTOP bir platformdur. Yönetimi katılımcı dernek, birlik, grup ve inisiyatiflerin kolektif kararlarıyla yapılmaktadır. Tüm katılımcıların eşit söz söyleme ve kararlara katılım hakkı vardır. Platformun kuruluş amacı her STÖ’nün etkinliğinden daha geniş kitlelerin haberdar olmasını sağlamak ve amaçlara ulaşmada pozitif bir rol üstlenmektir.

Sivil toplumun mevcut gücünü birleştirerek daha etkin eylemlere hazır olabilmeyi amaçlayan MASTOP, bu doğrultudaki çalışmalarıyla kentsel, çevresel, kültürel, eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve genelde tüm toplumsal sorunlarımıza çözüm taleplerinde girişken ve etkin olabilmeyi hedeflemektedir.

“Tüm Mağusa İlçemiz, Kentimiz, tüm belde halkımız ve kentlimiz için” sloganını benimseyen MASTOP katılımcıları, gönlü Mağusa kenti ve çevre beldeler için atan tüm sivil toplum örgütleriyle ve sivil gönüllülerle birlikte çalışmaya, dayanışma içinde olmaya ve kentimize sahip çıkmaya hazırdır.

Çalışma ilkelerimiz arasında az toplantı, çok iş yapmak vardır. Sosyal medya mecrasını kullanarak zamanı ve emeği verimli kullanmak istiyoruz.

Daha güzel, daha temiz, daha güvenli ve daha refah bir kentte yaşamak için birlikte çalışmaya söz veriyoruz.

MASTOP KATILIMCILARI:

Akdoğan Kültür Sanat ve Spor Derneği (AKSAD), Akova Kadınlar Derneği, Bağımsız Gençlik Platformu (BAGEP), Çevre Dostları İnisiyatifi, Denizler Mavi Kalsın İnisiyatifi, DoReMi Müzik Akademi Derneği, Famagusta Hiking & Trekking Club, Gazi Mağusa Halk Dansları Derneği (GMHDD), Gazi Mağusa Kız İzci Örgütü Derneği, Geçitkale Kadınlar Birliği, Gönendere Kültür Sanat Derneği, Güney Mesarya Tiyatro Topluluğu, Hayata Dokun Hareketi, KIBATEK, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Kıbrıs Sanat Derneği, KKTC Alevi Kültür Merkezi M/sa Şb., Mağusa Gençlik Merkezi Derneği (MAGEM), Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, Mağusa Kültür Derneği (MKD), Mağusa Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği (MARAŞ-DER), Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Mormenekşe Kadınlar Derneği, Mormenekşe Kültür Sanat Derneği (MORDER), Sakin Yaşam Platformu, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği (SERSAD), Slow Food Salamis, Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH), Üniversite Gençler Derneği (ÜGD), Yeni Boğaziçi Kadınlar Derneği, Yıldırım Kadınlar Derneği.