Mağusa sanatçı gözüyle doğacak: “Beyaz Geceler”

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) ve proje ortağı RooftopTheatre 5-13 Ekim tarihleri arasında Mağusa’da 8 gün sürecek “Beyaz Geceler” programı düzenliyor.

Programa son katılım tarihi 1 Eylül olarak açıklandı.

“Beyaz Geceler” projesi kapsamında Mağusa’daki kamusal alanların “hikayeler ve anlatılar perspektifinden yeniden şekillendirilmesi” amaçlanıyor.

Proje küratörleri Gülgün Kayım ve Ellada Evangelou olarak açıklandı. Proje için detaylı bilgilere info@rooftoptheatregroup.com ve emaa.cyp@gmail.com adreslerinden, RooftopTheatre ya da EMAA Facebook sayfalarından ulaşabilecek.

Çalışma sonucunda şehrin belirlenen yerlerine sanatçılarca yapılmış performans temelli yerleştirmeler konacağı açıklandı.

İngilizce olarak yapılacak projenin koşulları ise şöyle:

“Seçilen sanatçılar 7 Eylül’e kadar bilgilendirilecektir. Ön okuma ve çalışma toplantısı Eylül ayı içerisinde küratörlerle birlikte yapılacaktır. Seçilmiş sanatçılar için Mağusa’da 9 gecelik konaklama hizmeti verilecek, Mağusa dışından gelecek sanatçılar için seyahat masrafları karşılanacaktır. Ada dışında yaşayan sanatçılar kendi seyahat masraflarını karşılayacaktır.

Üretilen sanat eserleri ve görüntülerin çoğaltılması hakları sanatçılara, EMAA’ya ve Rooftop Theatre’a aittir.”