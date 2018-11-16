Mağusa Limanı'nda 12 kaçak göçmen tespit edildi, şoför tutuklandı
Mağusa Limanı'nda bir TIR araçta 12 Suriyeli kaçak göçmen tespit edildi
A+A-
Gamze PİR BAYKUR
Mağusa Limanı'nda bir TIR araçta 12 Suriyeli kaçak göçmen tespit edildi. 12 kaçak göçmeni KKTC'ye getiren şoför Özgür Siyfi ise tutuklandı. Tutuklanan TIR şoförü Siyfi az önce Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.12 kaçak göçmenin ise bu akşam geri gönderilmesi bekleniyor.
Bu haber toplam 143 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler