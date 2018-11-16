Mağusa Limanı'nda 12 kaçak göçmen tespit edildi, şoför tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Limanı'nda bir TIR araçta 12 Suriyeli kaçak göçmen tespit edildi. 12 kaçak göçmeni KKTC'ye getiren şoför Özgür Siyfi ise tutuklandı. Tutuklanan TIR şoförü Siyfi az önce Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.12 kaçak göçmenin ise bu akşam geri gönderilmesi bekleniyor.