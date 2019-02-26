Mağusa Limanı ihalesi 2019'un ikinci yarısında

UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz mecliste, “Ulaştırma” ile ilgili güncel konuşma yaptı. Gündüz, ulaştırma denince deniz, hava ve karanın geldiğini, bu konuda ülkeye gelen turistlerin ilk olarak kullandığı ulaşımın karayolları olduğunu, ancak ülkenin karayollarında ciddi sıkıntılar bulunduğunu, yolların özellikle gece karanlık olduğundan, yol güvenliğinin bulunmadığını kaydetti.



Gündüz, toplu taşımacılık ve “korsan taşımacılık” konusunda yapılan çalışmaların ne durumda olduğunu sorarak, Kar-İş’e bu konuda yasal çalışma yapmasını ve tek çatı altında toplanmasını önerdi.

Deniz ulaştırmasında “ağlanacak noktaya” gelindiğini ifade eden Gündüz, gemi kalmadığını, o yüzden artık limanlarla ilgili yasal çalışmaya da gerek olmadığını, uçak fiyatlarının zaten uçtuğunu ifade ederek, hükümetin ulaştırma ile ilgili çalışma yapmasını ve bu alana yatırımın teşvik edilmesini istedi.

Gündüz, kapalı ve davalık olan Gönyeli üst ve alt geçit yolunun sorununun çözülmesi gerektiğini, yargıda olan bir konuya müdahale etmek istemediklerini, ancak bir belediye başkanının yargıda olan bir konu için çıkıp “bu yolu açacağız” demesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu dakikadan sonra yargıya müdahale olduğunu kaydetti.

Yollardaki sıkıntılara işaret eden Gündüz, kamyonların aşırı yük taşıdığını ve denetlenmesi gerektiğini ifade etti, ayrıca aydınlatma, yol çizgileri konularının önemine ve kaza risklerine dikkat çekti.



ATAKAN



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, Güzelyurt Lefke anayolunun uzun bir zamandan sonra sıkıntıların giderilerek trafiğe açıldığını, ancak sıkıntıların ve eksikliklerin bu yolda sürdüğünü, tam tamamlanmadığını birçok defa dile getirdiklerini anlattı.

Atakan, bu yoldaki bir kavşakta bir ara emri daha bulunduğunu ve uzlaşma aşamasında olduklarını ifade etti, trafiğe yakın bir zamanda kazandırılabileceğini söyledi.

Aydınlatma noktasında vurgulamak istediği bir konu olduğunu ifade ederek, tüm yollarda aydınlatmanın mümkün olmadığını, ayrıca bakım ve idamesinin de zor olduğunu, ellerindeki araç gereç insan gücü sıkıntıları bulunduğunu, Kıb-Tek’in de kendilerine yardımcı olmadığını anlatan Atakan, şehir girişleri ve kavşaklarda aydınlatmaya önem vereceklerini, ayrıca şerit çizimlerinin önemine dikkat çekti.

Atakan, Karayolları Dairesi’nin “tabelası” olduğunu ancak dairenin olmadığını, 136 çalışan bulunan dairede işçilerin yaş ortalamasının 50 ve üzeri olduğunu kaydetti. Araçların aletlerin eski olduğunu, şantiyelerin elden çıkarıldığını, asfalt alacak durumunun olunmadığını ifade eden Atakan, bu imkansızlıkları aşmak için müteahhitler ve bazı üniversiteler ile çalıştıklarını keşifler çıkardıklarını, yapım bakım onarım ve idame işlerini müteahhitlere bölge bölge vererek çözmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Yol çizgilerinin de parlayan ve sürücüyü uyaran şekilde yeniden çizileceğini, trafik yön ve uyarı tabelalarının belli bir standarda getirileceğini, ülke genelindeki karayollarında gerekli aydınlatmaların düzeltileceğini, bariyerlerin yenileneceğini anlatan Atakan, yolların “çiçek ekilecek duruma gelmesinden” memnun olmadıklarını üzüldüklerini ancak mevsimden dolayı basit bir çukurun bile büyüdüğünü, müdahale edilse de kapatılamadığını belirtti.

Atakan, Gönyeli çemberinde yaptıkları bir yamalamayı örnek vererek, yaptıkları yamanın ertesi günkü bir sağanak yağmurda hemen açıldığını kaydetti, yağışlı periyodun geçmesini bekleyeceklerini söyledi.

Toplu taşıma konusunda Kar-İş ile olumlu bir çalışma içerisinde olduklarını ve bu çalışmayı sağlam bir hukuki zemine oturtmak için “kılı kırk yardıklarını” ifade eden Atakan, bu çalışmaları anlattı.

Atakan, Mağusa ve Girne limanlarında iyileştirme çalışmaları yaptıklarını, Denizcilik Müsteşarlığı yaratmak için çalıştıklarını, Mağusa Limanı’nda kamu özel sektör işletmesi için ihale sürecinin 2019’un ikinci yarısında açıklanacağını kaydetti.

Trafik kazalarının önlenmesi, karayollarında düzenlemeler ve tedbirler için çalıştıklarını belirten Atakan, mevcut eğitim ve ehliyet sisteminin de geliştirilmesi gerektiğini, bu yönde ciddi çalışma başlatıldığını vurguladı.

Atakan, Ciklos kazası ile ilgili polis raporunun kendilerine ulaşmadığını, raporun henüz tamamlanmadığı ve soruşturmanın sürdüğü bilgisi aldığını ifade etti.

Menteş de yeniden söz alarak, UBP olarak doğru yapılan her işe doğru dediklerini, muhalefette ne söyler ne eleştiri yaparlarsa da bilerek yaptıklarını söyledi.