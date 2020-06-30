Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları oldu

Mağusa Kültür Derneği Başkanlığı’na Dudu Cumaoğulları getirildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mağusa Kültür Derneği 8. Olağan Genel Kurulunda organlar için belirlenen isimler görev dağılımı yaptı.

Yetkili organlardaki isimler ve görevleri şöyle:

“Başkan: Dudu Cumaoğulları, Asbaşkan: Esen Beyköylü, Genel Sekreter: Sermin İyican, Mali Sekreter: Nilhan Subaşı, Genel Koordinatör: Özüm Ağlamaz, Faal Üyeler: Sevim Kayalp, Hümeyra Ataoğlu, Zarif Şehitoğulları, Güzin Küçük , Zehra Özçürümez, Hande Tuğcan, Emine Kılınç, Şirvan Işıklar, Feride Demir, Özge Eker.

Denetleme Kurulu: Mustafa Tuğcan, Dr. Tevfik Eker, Erman Karagöz, Zalihe Ebeler.

Disiplin Kurulu: İpek Karagöz , Ali Genç, Funda Alibeyoğlu.”