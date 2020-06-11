Mağusa Küçük Sanayi’de telefon ve ADSL kesintisi

Telekomünikasyon Dairesi’nin Mağusa Küçük Sanayi bölgesinde yapacağı altyapı çalışması nedeniyle, bölgeye bugün ses ve ADSL hizmetleri verilemiyor.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 08.00’de başlayan kesinti 17.00’ye kadar sürecek.