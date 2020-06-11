Mağusa Küçük Sanayi’de telefon ve ADSL kesintisi
Telekomünikasyon Dairesi’nin Mağusa Küçük Sanayi bölgesinde yapacağı altyapı çalışması nedeniyle, bölgeye bugün ses ve ADSL hizmetleri verilemiyor.
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Telekomünikasyon Dairesi’nin Mağusa Küçük Sanayi bölgesinde yapacağı altyapı çalışması nedeniyle, bölgeye bugün ses ve ADSL hizmetleri verilemiyor.
Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 08.00’de başlayan kesinti 17.00’ye kadar sürecek.
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