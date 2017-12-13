Mağusa ‘kıran kırana’!

Seçim’in en SERT geçeceği bölgelerin başında Mağusa geliyor… Parti listelerinin bir biriyle yarışının yanı sıra, parti listeleri KENDİ İÇLERİNDE de KIRAN KIRANA bir yarış geçiriyor…

Özellikle Ulusal Birlik Partisi Mağusa listesi, kontenjan adayları UBP’nin Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nun kızı Resmiye Canaltay ve DP’den istifa edip UBP’ye katılan Dr. Hakan Dinçyürek’in yerleştirilmesi ile sarsılmıştı.

UBP’nin etkili isimlerinden Sunat Atun, Genel Sekreter Dursun Oğuz, bakanlık görevleri ile bilinen isimlerden Ersan Saner ve siyasetin eski isimlerinden Ahmet Kaşif’in aynı listede buluştuğu bölgede, listede ikinci sıraya yerleşen Avukat Oğuzhan Hasipoğlu da ‘hırslı’ isimlerden…

‘Listelerin’ havada uçuştuğu bölgede, eskiden ‘bir birini destekleyen’ isimlerin, bu kez birbirlerinin kuyusunu kazdığı da dikkat çekiyor. Örneğin, ‘Eroğlu’ cephesinden İrsen Küçük’e karşı Parti Başkanlığı’na adaylığı bulunan Ahmet Kaşif’in, Ocak 2018 seçimlerine yönelik Eroğlu listelerinde olmayışı dikkat çekiyor…

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin bölgedeki güçlü adayları ile yarışın yanında BİRBİRLERİ ile SERT bir rekabetin tam ortasında olan Ulusal Birlik Partisi Mağusa Adayları, sandıktan çıkabilmek için gözü ‘BAŞKA BÖLGELERE’ dikti…

UBP Mağusa Adayları’nın, kendi içlerindeki yarış nedeniyle, ‘listeler’ ve ‘ince hesaplar’ın yanı sıra, Mağusa kadar diğer bölgelerde de varlık göstermeye çalıştığı öğrenildi.

BİR ATANMA açıklaması:

“Atandığım dönemdeki bakanın UBP’li olması, bana torpil yapıldı anlamına gelmez”

‘Atanması’ ve ardından da ‘yerine bakacak kişiyi görevlendirmesi’ ile tartışılan Halkın Partisi Milletvekili Adayları’ndan, Mağusa Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Topal, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ‘partisinin ve kendisinin yıpratılmaya çalışıldığını’ savundu.

Sağlık Bakanlığı’nca atandığını söyleyen Dr. Topal, ilgili göreve atandığı dönemde hem doktorluk mesleğindeki kıdemli, hem de kamu görevindeki kıdemi itibarıyla ve hali hazırda 9 yılı aşkın süredir de Başhekim Yardımcılığı görevini sürdürdüğünü ifade etti.

Hakkında ‘asılsız ve yalan iddialar’ olduğunu ifade eden Dr. Topal, bu konunu mahkemeye taşındığını ve devam eden bir dava olduğunu ve davayı kazanacağına ilişkin inancını da kaydetti.

Atandığı dönemdeki Sağlık Bakanı’nın UBP’li olmasının, kendisinin torpil yapılarak atandığı

sonucunu doğurmadığını da ifade eden Dr. Topal, 9 Kasım 2017 tarihinde emeklilik için izne ayrıldığını ve yılsonu itibarıyla da yaş haddinden emekli olacağını belirtti.

Anayasa ve Yasa gereği tüm asaleten atamaların, görevlendirmelerin ve tayinlerin ve her ne ad altında olursa olsun bir kadronun işinin birine verilmesinin Kamu Hizmeti Komisyonu'nca yapılması gerekirken, Halkın Partisi adayı Hasan Topal’ın Sağlık Bakanlığı’nca görevine atanması ve kendi yazdığı dilekçe ile ‘yerine bakacak kişiyi görevlendirmesi’ sosyal medya da tartışılmıştı.

Manifestolar açıklanıyor!..

7 Ocak 2018’de gerçekleştirilecek Erken Genel Seçim’e doğru takvim hızla ilerlerken, seçim yarışındaki partiler manifestolarını da açıklamaya başladı.

Demokrat Parti manifestosunu kamuoyu ile paylaşan ilk partilerden olurken, Halkın Partisi de projelerini paylaştı.

Dün akşam Aday Tanıtım Şöleni ile adaylarını tanıtan Ulusal Birlik Partisi’nin, manifestosunu da bu günlerde paylaşması beklenirken, bu akşam Aday Tanıtım Şöleni’nde hem adaylarını tanıtacak, hem de manifestosuna ilişkin ilk ipuçlarını verecek Cumhuriyetçi Türk Partisi ise, Cuma günü yapacağı basın toplantısı ile manifestonu detaylı olarak açıklayacak.

TKP-YG Seçim Bildirgesi’ni dağıtmaya başladı…

TDP’nin 17 ayrı konu başlığını ele alan teknik komitelerle aylarca süren çalışmalar ile tamamladığı “2018 Seçim Manifestosu”nun da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Ve Kırdağ aday değil!

Seçimlerin vazgeçilmez ismi Arif Salih Kırdağ, 7 Ocak 2018’de gerçekleştirilecek Erken Genel Seçimler’de aday olmayacağını açıkladı.

‘Zamansız’ bulduğu seçimi protesto ettiği için aday olmadığını açıklayan Arif Salif Kırdağ, ayrıca BOYKOT çağrısı da yaptı.

Yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri dahil bugüne kadar 13 seçime katılan Arif Salih Kırdağ’ın Ocak 2018 Erken Genel Seçimleri’ne de katılacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

Ocak 2018 seçimleri, yeni seçim sistemi ile girilecek ilk seçim olmasının yanı sıra, uzun zaman sonra Arif Salih Kırdağ’sız girilecek de ilk seçim olacak.