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Mağusa - Karpaz yolu tek şerit

Mağusa - Karpaz yolu tek şerit

  Salamis çemberi ile Eyva (restoran) çemberi arasındaki yol su altında kaldığından, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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Mağusa-Karpaz anayolunda  su boru hattının patlaması nedeniyle  Salamis çemberi ile Eyva (restoran) çemberi arasındaki yol su altında kaldığından, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

 Polis Basın Subaylığı’ndan aldınan bilgiye göre, Türkiye’den gelen su hattındaki boruda meydana gelen patlak nedeniyle yolun bu bölümünde bir şerit kapatıldı. Karpaz-Mağusa gidiş yönü tek şeritten veriliyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olması istendi.

GİRNE DAĞ YOLUNDA SİS

Öte yandan Polis, Girne-Değirmenlik dağ yolunda  Bufavento Restoran’ın olduğu bölgede yoğun sis olduğundan bu yolu kullanacak sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı.

 

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