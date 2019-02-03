Mağusa Kaleiçi Pasajı’nda renkli bir kolektif oluşturuldu

Mağusa Gençlik Merkezi aktivisti Hasan Bereket: “Gençlerin ve yerli müzisyenlerin, Kıbrıs’ı terk etmemesini, üretimle ülkemize katkıda bulunmasını amaçlıyoruz”

Dila ŞİMŞEK

Hasan Bereket, arkadaşları ile birlikte yer aldığı Mağusa Kale Pasajı’nda renkli, alışılmışın dışında bir mekan açarak, kolektifin bir parçası oldu.

“İki sene önce Maki-Fest isimli bir müzik festivali düzenledik. Bu yerli müzisyenleri teşvik eden, popüler müziğin dışında bir festival oldu. İçimizde müzisyen de bulunan 15-20 arkadaş bu amaçla buluştuk” diye anlatmaya başlayan Bereket, sonrasında ise kendilerine ait bir çatı altında toplanmayı amaçladıklarını söylüyor.

“Hem müzik üretmek hem de gençler için bir üretim ortamı yaratmak istedik”

Bereket, aynı dönemde arkadaşının da kendisine bir müzik stüdyosu açmak istediğini, bunun da Pasaj’daki birkaç dükkanı kiralayarak kendilerine bir üretim ortamı yaratmalarına vesile olduğunu ekliyor. Bereket ve arkadaşları, Cafe Bar, İkinci El Kıyafet dükkanı, Elektronik eşya tamir dükkanı, çoğunlukla vegan ve vejetaryen yemeğin bulunduğu küçük bir cafe olarak Pasaj’da üretimdeler. Haftada bir alternatif müzik gecesi düzenleyerek etkinlikler yaptığını belirten Bereket, ana akımın dışında bir atmosfer yaratmayı tercih ettiklerini ifade ediyor.

Hasan Bereket, bu dükkanların alışılmış cafe ve pasaj değil de, rahat ve sıradan kuralların konulmadığı bir mekan olduğuna değiniyor. Farklı zevklere sahip insanların da gidebileceği, gençlerin ülke sorunları yüzünden yurtdışına göç etmek yerine burada üretim yapabileceği bir pasaj olmasının temel amaçları olduğunun altını da çiziyor.

“Gençlerin göç etmesini değil, Kıbrıs’ta kalarak hayatın bir parçası olmasını istiyoruz”

Bereket, “Burada, 20’li yaşlarda gençler organik yiyecekler de üretiyor” diyerek, Pasaj’da gençlerin doğal üretim ile kendi adlarına Kaleiçi’ne bir katkıda bulunduğunu söylüyor. “Kıbrıs’ta ne yazık ki vegan ve vejetaryen yiyecek bulmak çok zor. Pasaj’daki bir cafe de, vegan ağırlıklı yiyecekleriyle, insanlara seçimlerini yasatacak bir yer sağlıyor” diyen Bereket, gençlerin bu gibi işlerle ilgilenerek kendi deneyimlerinden üretim yapacakları yaşam tarzlarını yansıtan bir işletme sağladığını anlatıyor. Mağusa Gençlik Merkezi ve Queer Kıbrıs’ın ortak kullandığı Dernek Binasının da burada olduğunu ve artık derneklerinde yenilikçi kolektif alanları tercih ettiğinden bahsediyor. Pasajda ayrıca ahşap atölyesi olduğunu ve burada müzik enstrümanı üretildiğini ve tamirinin de yapıldığını ekliyor.

Bereket, Her Çarşamba, müzik gecesi düzenleyip yerli müzisyen ya da müziğe ilgisi olan insanlara çağrı yaparak ‘Enstrümanınızla gelip istediğiniz gibi çalın’ diye teşvikte bulunduklarını ifade ediyor. Her ayın ikinci Pazarı ‘Sunday Market’ etkinliğiyle, diğer üreticileri de davet ederek üretim günü düzenlediklerini, canlı ve paylaşımcı bir ortam yarattıklarını söylüyor. “Her yaştan insan geliyor, bazen yolu kapatmak için izin de alıyoruz ve günümüz dolu dolu geçiyor” diyor. Dernek söyleşileri ve etkinliklerin de bulunduğunu söyleyen Bereket, “Mağusa Gençlik Merkezi’nde aktivistim. İki hafta sonra burada Rumca kurslar da vereceğiz”

“İç mekanı hep beraber şekillendirdik”

Bereket, girişimci arkadaşları ile birlikte, ellerindeki sınırlı bütçe ile Pasaj’ı güzelleştirmeye çalıştıklarını söylüyor. Herkesin kendince bir şey kattığını anlatan Bereket, aslında belli bir dizayn düşünmediklerini, her şeyin o anki imkanlara göre ilerlediğini ve ellerindeki imkanlarla yapıldığını anlatıyor. “Örneğin duvarı boyamak istedik ancak boya pahalı olduğu için paletle kendimiz bir şeyler yaparak eski duvarı örtmeye çalıştık” diyor. Komşularının gençlere karşı tutumunun çok olumlu olduğunu, buranın eskiden karanlık ve geceleri insanların tereddütle yürüyeceği bir yerken canlı ve renkli bir mekana dönüştürüldüğünü kaydediyor